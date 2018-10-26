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Финские компании внедрят новые технологии в ЖКХ Казахстана

Экономика

Подписание документов состоялась в рамках официального визита президента Казахстана в Финляндию

Астана, 26 октября 2018, 08:08 — REGNUM  Казахстанское акционерное общество «КазЦентр ЖКХ» подписало меморандумы о сотрудничестве с финскими компаниями AINS Group и Onninen Oy, сообщает 26 октября издание BNews.

Подписание документов состоялась в рамках официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Финляндию 17 октября. В рамках меморандума стороны договорились о реализации совместных проектов по развитию и модернизации инфраструктурно-жилищного комплекса Казахстана. AINS Group будет внедрять новые технологии при проектировании и строительстве зданий.

Первый заместитель председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» Адилхан Умербаев отметил, что для реализации проектов AINS Group готова приобрести 10% ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования», которое является дочерней компанией «КазЦентр ЖКХ».

Как сообщало ИА REGNUM, 16−17 октября Нурсултан Назарбаев посетил с официальным визитом Финляндию. Глава государства встретился с предпринимателями крупнейших финских компаний.

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Экономика Казахстана
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