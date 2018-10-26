УФАС Чувашии завело дело после роста цен на бензин

Чебоксары, , 07:54 — REGNUM На 6 ноября в Чувашии назначено первое рассмотрение антимонопольного дела в отношении нефтяной компании, которую заподозрили в необоснованном увеличении цены на бензин. Кроме того, рассматривается жалоба по ценам на сжиженный газ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы Чувашского УФАС Валерий Котеев.

Дело возбуждено в отношении компании «Татнефть-АЗС Центр».

«Будем разбираться, вопрос с бензином очень непростой. Пока говорим о ценах на бензин за I полугодие», — пояснил Котеев, отметив, что были жалобы как от жителей, «была информация в прессе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре заведено антимонопольное дело в отношении ООО «Татнефть-АЗС Центр» по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»). Компанию подозревают в необоснованном увеличении цены на АИ-92 и АИ-95 на автозаправочных станциях Чувашии. В 2015 году УФАС заводило дело на нефтяную компанию, заподозрив в неснижении цены на ряд марок бензина на фоне падения закупочной стоимости.

«У нас «Татнефть» является доминантой, и на неё мы можем возбуждать, рассматривать дела. А на остальные компании, которые ещё, может быть, сильнее повысили свои цены, не подпадают под антимонопольный контроль», — пояснил замглавы Чувашского УФАС.

По словам Валерия Котеева, в настоящее время в ведомстве рассматривается жалоба «и готовится информация по сжиженному газу»:

"Там тоже были повышения. Сейчас мы анализируем, будем возбуждать дело или нет».

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