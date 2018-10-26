Лужков: данные Forbes о состоянии Батуриной — полная чушь

Москва, , 07:52 — REGNUM Сведения Forbes o капитале главы компании Inteco Management Елены Батуриной ее супруг, экс-мэр Москвы Юрий Лужков, назвал «полной ерундой». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лужкова, он не вмешивается в предпринимательскую деятельность своей супруги и не знает, каково ее состояние, но помещение Батуриной на первое место в рейтинге самых состоятельных женщин России с состоянием в $1,2 млрд — «полная чушь».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября был опубликован рейтинг самых богатых женщин России, который возглавила Елена Батурина с капиталом $1,2 млрд, на втором месте разместилась владелица Wildberries Татьяна Бакальчук (состояние $600 млн). На третьей строчке рейтинга с состоянием около $600 млн оказалась бывшая супруга владельца футбольного клуба «Монако» миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена.

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