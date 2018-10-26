Сумма возвратов новосибирцам в виде налоговых вычетов увеличилась на 15%

Новосибирск, , 07:46 — REGNUM В текущем году сумма возвратов в виде налоговых вычетов новосибирцам увеличилась на 15%, сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной налоговой службыпо Новосибирской области.

На 1 октября в налоговые органы региона поступило 215,6 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 18,4 тыс. деклараций больше, чем годом ранее.

«Общая сумма налога, заявленная налогоплательщиками к возврату из бюджета в представленных декларациях, составила 6 млрд рублей, что на 15% превышает сумму налога, заявленную к возврату из бюджета по состоянию на 1 октября 2017 года», — уточнили в ведомстве.

По итогам 9 месяцев 2018 года новосибирскими налоговыми органами обеспечено поступление в бюджет НДФЛ в размере 37,5 млрд рублей. Рост поступлений НДФЛ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 10,6%.

Отметим, налог на доходы физических лиц уплачивается налогоплательщиком со всех видов доходов, в том числе с доходов от зарплаты, продажи имущества, сумм выигрыша в лотерею, сдачи имущества в аренду. Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог.