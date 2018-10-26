Предприниматели из Казахстана планируют осваивать IT-рынок Узбекистана

Астана, , 07:47 — REGNUM IT-компании из Казахстана представили свою продукцию в Ташкенте и выразили готовность развивать рынок информационных технологий в Узбекистане, сообщает 26 октября агентство «Казинформ».

Директор центра информационных технологий «ДАМУ» Наталья Киль отметила, что IT-технологии имеют большой экспортный потенциал. Она добавила, что казахстанские компании готовы экспортировать не только свой продукт, но и знания и опыт.

ТОО «Центр устойчивого развития столицы» представило в Ташкенте свои продукты в сфере автоматизации ЖКХ, а также приложение SmartCity и программу по аналитике и поддержке принятия решений.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство обороны Казахстана инициировало создание геоинформационной платформы специального назначения для доступа военнослужащих к объективной геопространственной информации.

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