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Сбербанк восстановил работу ряда сервисов после сбоя

Экономика

Сбой оборудования произошел вечером 25 октября

Москва, 26 октября 2018, 07:35 — REGNUM  Сбой в работе банкоматов и ряда сервисов Сбербанка, в том числе приложения «Сбербанк Онлайн», устранен, заявили в пресс-службе кредитного учреждения.

Отмечается, что сбой оборудования произошел вечером 25 октября, в результате чего некоторые сервисы были недоступны, также могли возникать сложности с операциями в банкоматах и в приложении «Сбербанк Онлайн».

«Сейчас наши специалисты все исправили», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобный сбой произошел в Сбербанке в середине августа, когда пользователи жаловались на проблемы с совершением платежей и получением выписок по счетам. Некоторые сообщали о невозможности зайти в приложение.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбербанк сообщил о восстановлении работы онлайн-сервиса

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