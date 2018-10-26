На ремонт столовой и зала в правительстве Камчатки потратят 139 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, , 06:50 — REGNUM Чиновники правительства Камчатки намерены потратить 139 миллионов бюджетных рублей на реконструкцию столовой и зала заседаний в здании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Правительство Камчатки заключило контракт с московской компанией ЗАО «Интегратор» на ремонт столовой и зала заседаний в правительственном здании.

По данным ИА Кам 24? подрядчик должен в срок до 20 декабря 2019 года реконструировать столовую и большой зал заседаний, а также вестибюль перед ним. Все перечисленные помещения находятся во вспомогательном здании правительства Камчатки.

По проекту, который изготовила новосибирская компания «НеоПлан», стены в вестибюле будут отделаны декоративными щитами и панелями, там также появится панно из нержавеющей стали. Покрытие пола будет изготовлено из натурального гранита, трансформируемая перегородка, отделяющая небольшой зал для пресс-конференций, — из закаленного стекла.

Стены зала, где проходят заседания правительства и сессии Законодательного собрания, будут облицованы мрамором, панелями из полированной нержавеющей стали, декоративными деревянными щитами. Покрытие сидений в зале будет выполнено из экокожи молочного цвета. В зале полностью заменят столы и установят большие экраны.

Столовую отделают декоративными панелями из различных материалов, там заменят мебель и приобретут новую стойку.

Стоимость контракта составляет 139 млн 756 тыс. рублей. Деньги будут выплачены из бюджета Камчатского края. Заказчик работ — ГУП КК «Камчатстройэнергосервис», подведомственное аппарату губернатора региона.

В социальных сетях жители полуострова высказывают крайнее возмущение по поводу непомерных трат чиновников на себя — любимых:

«Урезали выплаты по инвалидности, уменьшают ветеранские выплаты, за которые люди по 30 лет отпахали на Камчатке, но деньги на огромные пенсии для себя —любимых, на шикарные ремонты они всегда находят! На это у них бюджет не ограничен! Достало. Власть жирует, а народ раздевают!»

«Да. А потом — объявления в газетах и по телевидению — «собираем на лечение детей, помогите, кто чем может».

«Дорогие, в прямом смысле, депутаты, вы что, забыли нас, хозяев, спросить, куда мы хотим потратить свои налоги? А мы не хотим столовую для вас! Направьте деньги на строительство и ремонт больниц, стадионов, да всего, чего угодно для народа! Для народа-то на Камчатке — ничего! А вам пора привыкать к домашней пище, с собой приносить. Обойдётесь без столовой!»

«Вы дороги уже сделайте, а?! Дорог на Камчатке нет! Гранит и мрамор им! На памятники себе его возьмите! Цены для них в этой столовой, небось, ещё советские. Чиновники, да вас же народ ненавидит и проклятья вам шлёт! Зато субсидии урезали — народ жирует, да? Чтоб вас всех там пересажали!»

«Вот гады! Детей лечить — денег нет!»

«Да, 200 человек могли отправить на материк на лечение от онкологии. У нас огромные очереди в онкодиспансере. Но… им нужней».

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки всё чаще высказывают недовольство работой регионального правительства. Люди возмущены крайне низким уровнем жизни на полуострове, безобразным состоянием инфраструктуры. В частности, сами жители столичного Петропавловска-Камчатского называют свой город «бомжатником», а известный российский драматург Евгений Гришковец, побывавший с гастролями на Камчатке, в своём блоге не скрывал возмущения по поводу контраста между удивительной природой и безобразным состоянием городов и посёлков. Как написал драматург, «он никогда не видел такого убогого города, как Петропавловск-Камчатский».

В ответ на растущее недовольство населения, которое весной на площади собрало губернатору Владимиру Илюхину «пенсионное ведро» с мелочью и нехитрыми продуктами и предложило ему уйти на покой, власти Камчатки в четвертый раз ужесточили региональный закон об отзыве губернатора. В разгар митингов по поводу пенсионной реформы депутаты Камчатки спешно приняли закон, согласно которому у высокопоставленных чиновников камчатского правительства и народных избранников региональная пенсия будет превышать 100 тыс. рублей. Это — не считая обязательной страховой пенсии, которую выплачивает ПФ РФ.

Между тем жители Камчатки всё чаще заявляют, что живут хуже всех в стране. На Камчатке самая дорогая «коммуналка» в России — за стандартную трехкомнатную квартиру семья платит не менее 18 тыс. рублей. Люди жалуются на отсутствие медицины — нормальных больниц и врачей. Взрыв возмущения среди камчатцев вызвало заявление властей региона о том, что средняя зарплата на Камчатке составляет 82 тыс. рублей. ИА Кам 24 провело опрос, в котором приняли участие более 1500 человек. В ходе опроса выяснилось, что зарплатой в 82 тыс. рублей могут похвалиться не более 5% населения.

Из-за нехватки медицинских специалистов, в частности судмедэкспертов, жители отдаленных камчатских сел вынуждены хранить тела умерших родственников в сараях — хоронить без заключения специалиста нельзя.

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