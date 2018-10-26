Кожаный салон, водитель: в Татарии объявлен автоаукцион на 14,5 млн рублей

Казань, , 05:26 — REGNUM Управление Федерального казначейства по Татарии за 2019 год планирует потратить на услуги аренды легковых автомобилей с водителем более 14,5 млн рублей. Аукцион пройдёт 15 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для оплаты данного контракта будут задействованы средства федерального бюджета. Начальная цена лота — 14 577 960,6 рубля. За эту сумму ведомство планирует получить услугу в 2019 году в целом на 11 820 часов. Таким образом, один час работы оценили в 1 233,33 рубля.

Заказчиком выступает федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России».

Перевозка должна быть осуществлена на территории Казани, Арска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска. Цель заключения контракта — перевозка сотрудников казначейства.

В Казани планируется закупить услугу в объёме 1970 часов. Автомобиль должен быть чёрный, серебристый или белый, салон из кожи, иметь левый руль, кондиционер или «климат-контроль». Для остальных городов требования к транспорту не столь высокие — кожаный салон не упомянут.

Напомним, также для нужд Управления казначейства по РТ объявлен аукцион на оказание услуг по аутсорсингу обслуживания и эксплуатации транспортных средств. Начальная сумма тендера — 9 956 266,66 рубля. Он пройдёт 15 ноября 2018 года.