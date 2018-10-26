«Дочку» хлебозавода Чистополя из жалобы Путину пытаются обанкротить

Чистополь, Татария, , 05:03 — REGNUM Еще одно предприятие моногорода Чистополя следом за хлебозаводом может быть признано банкротом. Налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Татарии с иском к ООО «Кондитерская фабрика «Заря». Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск Управления Федеральной налоговой службы по Татарии был подан 24 октября 2018 года. Сумма исковых требований — 773 132,12 рубля. По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 10 июля 2005 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор с 19 марта 2018 года — Николай Алехин. Долю в 24% в компании имеет хлебозавод Чистополя, прославившийся видео-жалобой работников Владимиру Путину. В числе владельцев числятся также Александр Разгуляев, но в выписке уточнено, что «данные недостоверны», и Айгуль Халиуллина. Последняя была также в числе совладельцев ООО «Межевой центр «Земкадастр», который на сегодня уже ликвидирован. По данным на 2014 год, ООО «Кондитерская фабрика «Заря» владело 16 земельными участками.

Из открытых источников известно, что хлебозавод Чистополя в мае 2008 года приобрёл оборудование старейшего казанского предприятия — ЗАО «Кондитерская фабрика «Заря» и права на все торговые марки. Руководство предприятия заявляло, что оборудование монтируется на площадях хлебозавода, где и будет выпускать свыше 150 видов продукции.

Напомним, в мае 2018 года в преддверии прямой линии с Владимиром Путиным работники Чистопольского хлебозавода пожаловались на невыплату зарплату и возможную остановку единственного хлебозавода моногорода. И хотя видеообращение в эфир не попало, но история получила широкую огласку. По факту невыплаты заработной платы 206 работникам на общую сумму около 6 млн рублей было возбуждено уголовное дело, а руководство объявили в розыск.

Выяснилось, что еще в январе 2018 года у АО «Чистопольский хлебозавод» сменился основной акционер, контроль над предприятием получил бизнесмен из Ульяновска.

По иску одного из кредиторов предприятие взяли под наблюдение в рамках процедуры банкротства. 12 октября 2018 года должно было пройти собрание кредиторов предприятия, на котором планировалось решить его судьбу — вводить ли финансовое оздоровление, внешнее управление или банкротить, переходя к конкурсному производству. Собрание было отложено в связи с подготовкой аудиторского заключения. Между тем выяснилось, что почти всё имущество завода, включая оборудование, находится в залоге у обанкроченного год назад «Татагропромбанка». Долг перед банком превышает 128,671 млн.

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