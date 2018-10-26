Россия и Норвегия будут исследовать ресурсы шельфа Баренцева моря сообща

Осло, , 00:10 — REGNUM Россия и Норвегия согласились координировать процессы разведки ресурсов на шельфе Баренцева моря. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства природных ресурсов РФ, глава российского ведомства Дмитрий Кобылкин и министр нефти и энергетики Норвегии Хель-Берге Фрайберг подписали соглашение о сейсморазведке в приграничной зоне, которая восемь лет назад перестала быть предметом горячих споров.

Соглашение является продолжением подписанного договора между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане от 15 сентября 2010 года. Напомним, разделить Баренцево море Норвегия и СССР (а потом и Россия) пытались почти сорок лет. Изначально советская сторона настаивала на делении акватории по секторам, в таком случае СССР получал большую часть дна. Норвегия же хотела разделить море по «срединной линии», что увеличивало их часть.

В 2010 году страны заключили договор «О разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане». Россия отказалась продолжать спор и, по оценкам специалистов, отдала Норвегии 60−80 тысяч «лишних» км2. На такой огромной территории с неизвестными науке запасами вполне могут быть обнаружены крупные месторождения нефти и газа, а на чьей стороне их больше — пока неизвестно.

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В результате ранее проведенной сейсморазведки в данной части шельфа с российской и норвежской сторон вдоль границы образовывалась зона шириной до 10 км с отсутствием сейсмических данных.

«Целью настоящего соглашения является регулирование порядка сбора сейсмических данных для полноценного картирования потенциальных месторождений нефти и газа на континентальном шельфе своего государства вплоть до и вдоль линии разграничения», — кратко прокомментировал событие Дмитрий Кобылкин.

Министр отметил: российская сторона понимает, что при реализации проектов есть вопросы, которые необходимо решать до начала работ — речь о технических и производственных регламентах и стандартах.

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