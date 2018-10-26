Фондовый рынок США показал бурный рост после рекордного спада

Нью-Йорк, США, , 00:06 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли на 1,5−3%, индекс Nasdaq показал максимальный прирост с марта текущего года, 25 октября передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 400,93 пункта (1,63%), до 24 984,35 пункта, индекс S&P 500 вырос на 49,5 пункта (1,86%), до 2705,60 пункта, индекс Nasdaq вырос на 209,94 пункта (2,95%) до 7318,34 пункта.

Настроение рынка задала позитивная отчетность ряда крупных компаний, в частности Microsoft. Также в течение дня рекордный рост акций показала сеть микроблогов Twitter.

Однако рынок все-таки не смог полностью преодолеть последствия обрушения 24 октября, которое свело к нулю все достижения рынка за год.

Читайте также: Фондовый рынок США рухнул до уровня 2017 года