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Украина заняла $2 млрд, выпустив евробонды

Экономика

Еврооблигации выпущены двумя траншами

Киев, 26 октября 2018, 00:13 — REGNUM  Еврооблигации на сумму $2 млрд разместила Украина, сообщает 25 октября «112 Украина».

Согласно сообщению, Киев выпустил евробонды двумя траншами: на пять лет и на 10 лет. Первый транш на сумму $750 млн выпущен под 9% годовых, второй транш на сумму $1,25 млрд — под 9,75% годовых.

Напомним, в сентябре 2017 года Украина выкупила еврооблигации на сумму $1,576 млрд с погашением в 2019—2020 годах и тогда же выпустила новые евробонды на $3 млрд со сроком погашения 15 лет.

В 2014—2016 годах Украина ежегодно размещала еврооблигации на $1 млрд со сроком погашения пять лет.

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