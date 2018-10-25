Индексы Уолл-стрит «отвоёвывают» потерянные позиции

Нью-Йорк, США, , 22:15 — REGNUM Фондовый рынок США демонстрирует серьёзный рост — основные индексы стремятся «отвоевать» позиции, утерянные в ходе торгов днем ранее, 25 октября передает агентство Reuters.

К середине торгов индекс Dow Jones вырос на 364,94 пункта (1,48%), до 24 948,36 пункта, индекс S&P 500 вырос на 45,81 пункта (1,72%), до 2701,91 пункта, индекс Nasdaq вырос на 177,75 пункта (2,50%), до 7686,15 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, в ходе торгов 24 октября все основные индексы Уолл-стрит упали на 2−4%.

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