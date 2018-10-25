Четверг, 25 Октября 2018 года
23:54:39 МСК

Это рекорд! Акции Twitter выросли на 22%

Экономика

Акции Twitter уже торгуются по цене выше $35 за штуку

Это рекорд! Акции Twitter выросли на 22%
geralt
Twitter

Нью-Йорк, США, 25 октября 2018, 22:02 — REGNUM  Акции компании Twitter на фондовом рынке США выросли на рекордные 22% после квартального отчета о прибыли микроблоговой платформы, 25 октября передает агентство Reuters.

Акции Twitter уже торгуются по цене выше $35 за штуку. Тем не менее они всё еще значительно ниже $47,79 — максимального показателя за 3,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, акции Twitter поднялись на 11% ещё до открытия торгов на Уолл-стрит и продолжили рост в течение дня.

Рост прибыли Twitter в третьем квартале 2018 года оказался равен 29%, что перекрыло ранее публиковавшиеся прогнозы.

На этот раз инвесторы также позитивно оценили «оздоровление» микроблога — массовое удаление аккаунтов «ботов и провокаторов», из-за которого сократилась численность активных пользователей Twitter.

Читайте также: Лучше меньше, да лучше: Twitter продолжит массовое удаление аккаунтов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить