Нижегородскую программу материнского капитала продлили до конца 2021 года

Нижний Новгород, , 21:32 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли изменения в закон, согласно которым региональная программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве. Ранее предполагалось, что программа завершится в конце 2018 года.

Впервые программа начала действовать в 2011 году и была запланирована до 2016 года. Затем программу продлили до конца 2018 года. Ее действие распространяется на женщин, родивших (усыновивших) третьего или последующего ребенка. С 2017 года размер материнского капитала в Нижегородской области составляет 100 тыс. рублей.

«У нас работают и другие меры поддержки, действуют программы по созданию дополнительных мест в детских садах, есть конкурсы для мам, которые занимаются предпринимательством. Это также очень важное направление работы, которое будет продолжаться в следующие годы, в том числе в рамках нацпроекта по демографии», — прокомментировал продление программы губернатор региона Глеб Никитин.

Кроме того, Никитин уточнил, что сохранится возможность получения единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей из средств капитала.

По словам спикера Заксобрания Евгения Лебедева, региональный материнский капитал является одним из значимых шагов в рамках комплексной поддержки многодетных семей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за период с января по сентябрь 2018 года Пенсионный фонд России (ПФР) выдал более 500 тыс. сертификатов на материнский капитал на общую сумму более 217 млрд рублей. 209,6 млрд рублей были выделены на улучшение жилищных условий. По оплате обучения и содержания детей в образовательных учреждениях ПФР удовлетворил 95 тыс. заявлений, еще 469 заявлений — на формирование пенсионных накоплений и 68 — на оплату специализированных товаров и услуг для детей-инвалидов.

Всего с начала действия программы маткапитала ведомство выдало 8,8 млн сертификатов на 2,25 трлн рублей.

С 2020 года правительство РФ намерено вернуть индексацию материнского капитала, сумма которого возрастет с действующих 453 тыс. до 470 тыс. рублей.