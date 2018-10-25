МИД Украины: Россия смешивает свой уголь с донбасским и продает его

Киев, , 21:44 — REGNUM Россия поставляет уголь из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в Турцию и Польшу, смешивая его со своим, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 25 октября УНИАН.

По его словам, уголь из Донбасса, смешанный с российским «нельзя химически выявить», потому что это «сложный микс». Климкин считает, что Украина должна найти способ предотвратить подобные поставки угля.

Напомним, на самом деле ни Турция, ни Польша не намерены отказываться от донбасского угля. Так, польские СМИ отмечают, что крупнейший импортёр угля из ДНР и ЛНР — это Турция, также донбасский уголь покупает Польша, Румыния, Бельгия и другие страны Европы.

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