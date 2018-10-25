В строительство «Пояса и пути» включаются фонды и программы ООН

Пекин, , 20:39 — REGNUM Проект по повышению готовности реагирования на стихийные бедствия в странах «Пояса и пути» запущен в Китае совместными усилиями Государственного комитета КНР по реформам и развитию, Министерства науки и технологий КНР, а также Программы ООН по развитию (ПРООН), сообщает 25 октября Синьхуа.

Технологической основой системы является китайская спутниковая система «Бэйдоу», используемая в сочетании с орбитальной группировкой спутников дистанционного зондирования и географических информационных систем.

Представитель ПРООН в Китае Аджи Верес, комментируя запуск проекта, отметил возможности, предоставляемые проектом для реализации идей устойчивого развития, и обещал со своей стороны поддержку развития стран «Пояса и пути».