Четверг, 25 Октября 2018 года
22:09:27 МСК

В строительство «Пояса и пути» включаются фонды и программы ООН

Экономика

Основой проекта в сфере безопасности выступает спутниковая навигационная система КНР «Бэйдоу»

В строительство «Пояса и пути» включаются фонды и программы ООН
Хонг Жэнг. Китай. Великий шелковый путь

Пекин, 25 октября 2018, 20:39 — REGNUM  Проект по повышению готовности реагирования на стихийные бедствия в странах «Пояса и пути» запущен в Китае совместными усилиями Государственного комитета КНР по реформам и развитию, Министерства науки и технологий КНР, а также Программы ООН по развитию (ПРООН), сообщает 25 октября Синьхуа.

Технологической основой системы является китайская спутниковая система «Бэйдоу», используемая в сочетании с орбитальной группировкой спутников дистанционного зондирования и географических информационных систем.

Представитель ПРООН в Китае Аджи Верес, комментируя запуск проекта, отметил возможности, предоставляемые проектом для реализации идей устойчивого развития, и обещал со своей стороны поддержку развития стран «Пояса и пути».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Новый шелковый путь»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить