Газпром и Астраханская область продолжают газификацию региона

Астрахань, , 20:33 — REGNUM 24 октября в Москве состоялась встреча Алексея Миллера, главы Газпрома и Сергея Морозова, временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области, темой которой стало рассмотрение хода реализации «Программы развития газоснабжения и газификации области до 2021 года».

В 2018 году, в соответствии с Программой Газпром завершил строительство газопровода «Макат — Северный Кавказ — Хошеутово — Вольное — Харабали». Это обеспечит возможность в наступающем году приступить к газификации северных районов Астраханской области. В 2019 году будет идти строительство межпоселковых газопроводов в Приволжском, Харабалинском, Черноярском районах, будет закончен монтаж оборудования на соответствующих газораспределительных станциях. Планируется и сооружение еще одного газопровода — к морскому порту в селе Оля в Лиманском районе.

С 2004 по 2017 год Газпром построил в Астраханской области 35 межпоселковых газопроводов. На начало 2018 года уровень газификации в регионе составил 90,9% при среднем по России 68,1%. После подписания 12 августа Соглашения о правовом статусе Каспийского моря лидерами России, Азербайджана, Ирана, Туркмении и Казахстана ожидается, что в этом регионе начнется реализация нескольких крупных инвестиционных проектов. Повышение благоустроенности жилья в населенных пунктах будет способствовать привлечению в регион квалифицированных специалистов, даст дополнительный импульс развитию Астраханской области.