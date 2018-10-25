«Лукойл» подтверждает заинтересованность в освоении арктического шельфа

Москва, , 20:31 — REGNUM 24 октября, в ходе проведения форума «Гоеологоразведка-2018» Илья Мандрик, вице-президент компании «Лукойл» подтвердил заинтересованность компании в освоении арктического шельфа. По действующему законодательству право работать на шельфе имеют только «Газпром» и «Роснефть». Еще в 2012 году «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Башнефть» обращались к премьер-министру Владимиру Путину с официальным письмом, в котором указывали на нецелесообразность ограничений на разведывательные и добычные работы для частных компаний. Этот запрет замедляет освоение шельфа, в 2012 году министерство природных ресурсов давало по этому поводу свою оценку: если освоением шельфа будут заниматься только Газпром и Роснефть, освоение будет продолжаться 165 лет.

«Что касается Арктики, наше отношение неизменно: сдерживать доступ к шельфу путем ограничений — неправильно. Мы подтверждаем свою заинтересованность и считаем это перспективным направлением» — отметил в своем заявлении Илья Мандрик.

Будет ли поддержана позиция «Лукойла» другими частными нефтегазовыми компаниями, пока неизвестно. Отметим, что для дальнейшего освоения Северного морского пути Россия продолжает инвестировать значительные средства в строительство атомных ледоколов новых поколений. Если инициатива «Лукойла» будет поддержана руководством государства, возможны разработка и реализация проектов разработки углеводородных ресурсов, которые будут способствовать окупаемости таких инвестиций и будут способствовать развитию Севморпути и всего арктического региона России.