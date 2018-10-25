Соглашение ОПЕК+ может стать бессрочным

Москва, , 20:29 — REGNUM 24 октября на проходящей в Эр-Рияде конференции Future Investment Initiative министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что страны-участницы соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК рассчитывают подписать соглашение о бессрочном сотрудничестве в декабре 2018 года.

Соглашение ОПЕК+ охватывает 25 стран, аль-Фалех рассчитывает, что и другие страны присоединятся к бессрочному соглашению. Халед аль-Фалех подчеркнул, что страны ОПЕК+ сделают все необходимое, чтобы удовлетворить спрос в случае перебоев с поставками. Если же коммерческие запасы продолжат расти и повторится ситуация 2014 г., то у ОПЕК+ будет механизм, который позволит быстро отреагировать на нее и привести предложение и спрос к балансу, предотвратив чрезмерный рост запасов. ОПЕК+ будет следить за самыми непредсказуемыми развитиями событий, которые в особенности касаются предложения.

Ранее аль-Фалех уже сообщал, что продолжает вести переговоры с министром энергетики Александром Новаком возможные механизмы сотрудничества ОПЕК и стран-участниц соглашения ОПЕК+, в ОПЕК не входящих. В начале октября министр энергетики Саудовской Аравии выступил с предложением создания собственного секретариата для стран, не входящих в ОПЕК с расположением его в Вене, где этот секретариат мог бы тесно сотрудничать с находящимся здесь же секретариатом стран ОПЕК. Называлась и предполагаемая дата встречи ОПЕК+, на которой может быть решен этот организационный вопрос. При этом аль-Фалех считает, что руководящую роль в новом секретариате должна взять на себя Россия: «Общая производительность стран не ОПЕК (участвующих в соглашении ОПЕК+) составляет примерно 20 млн баррелей нефти, при этом России дает 11 млн из них. Поэтому очевидно, что Россия имеет значительный вес как с точки зрения доли в добыче, так и в плане политического влияния. Лидирующая роль России в ОПЕК+ бесспорна. Вот почему я ожидаю, что она будет играть ключевую роль и в дальнейшем».

Официальная позиция министерства энергетики до настоящего времени не озвучивалась.