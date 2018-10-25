В Китае продолжается рост частных иностранных инвестиций

Пекин, , 20:29 — REGNUM В Китае планируется расширить участие крупного частного иностранного капитала в проектах, которые связаны с реализацией ключевых национальных стратегий, а также с укреплением слабых звеньев экономики. Об этом 25 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.

Отмечается, что для успешного функционирования проектов ведомством прорабатывается четкий механизм доходности капиталовложений. В связи с этим Мэн Вэй подчеркнула, что в целях создания благоприятной инвестиционной среды будет принят ряд мер по совершенствованию системы социального кредита. В число мер входит помощь частным предприятиям в преодолении финансовых проблем и ослаблении рыночных барьеров.

В Китае в настоящее время происходит восстановление частных инвестиций, рост которых за первые три квартала 2018 года составил 8,7% в годовом исчислении. Госкомитет предоставил потенциальным инвесторам более 1,2 тыс. проектов с общим объемом привлекаемого капитала в 2,5 трлн юаней (около 360 млрд долларов). Основными сферами инвестирования называются транспорт, энергетика, охрана окружающей среды.