Развитие промышленности Башкирии привело к энергодефициту в регионе

Уфа, , 20:28 — REGNUM Один из самых надежных индикаторов развития или стагнации любого региона является статистика потребления в нем электроэнергии. Башкирия в течение 2017 и 2018 годов показывает рост потребления электроэнергии значительно превышающий средний по России — 2,2% против 1,5%. В 2017 году выработка электроэнергии в региональной подсистеме составила 23,8 млрд кВт*ч, потребление — 27,2 млрд кВт*ч.

24 октября премьер-министр республики Рустем Марданов сообщил, что Башкирия намерена разработать план решения проблемы имеющегося энергодефицита и дальнейшего роста производства электроэнергии.

По мнению Рустема Марданова, для решения проблемы необходима реконструкция имеющихся энергетических мощностей, в том числе Кармановской ГРЭС, а также строительство новых объектов, прежде всего — Нижнесуянской ГЭС. Кроме того, потребуется строительство новых и развитие имеющихся линий и подстанций.

Проект Нижнесуянского энергоузла на реке Уфа был разработан Башкирией и РусГидро в 2010 году. Кроме решения проблемы регулирования стока р. Уфа и предотвращения затопления прибрежных территорий, новая ГЭС обеспечит выработку до 580 млн кВт*часов и увеличит выработку электроэнергии расположенной ниже по течению Павлоской ГЭС.

Кармановская ГРЭС в городе Нефтекамске — крупнейшая ТЭЦ Башкирии установленной электрической мощностью 1831,1 МВт и тепловой мощностью 204 Гкал*ч. Принята в эксплуатацию в 1968 году.