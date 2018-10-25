Эксперт о налоге на самозанятых: Потребуются спецоперации с закупками

Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM Расходы на введение налога на самозанятых могут оказаться больше доходов, а чтобы доказать каждый случай неуплаты налога, государству нужно будет проводить спецоперацию с контрольной закупкой, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 25 октября, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя утвержденный Госдумой в первом чтении закон о налоге для самозанятых.

Как сообщалось ранее, в четверг Госдума приняла пакет законопроектов о проведении в четырех регионах России эксперимента по налогообложению самозанятых граждан. Таковыми считаются граждане, которые работают «на себя», не имеют ни работодателя, ни наемных работников. Налог составит 4% (если самозанятые продают товары или оказывают услуги другим гражданам) или 6% (если услуги оказываются компаниям). Самозанятых, уклоняющихся от регистрации и уплаты налогов, предполагается штрафовать.

«Не вполне ясны мотивы, которым руководствуется Государственная дума, принимая этот закон. Если цель состоит в наполнении бюджета, то есть более простые способы. К примеру, сократить объем растрат.

Вторая версия, о том, что депутаты руководствуются соображениями социальной справедливости и считают, что все должны платить, мне тоже кажется сомнительной.

Введение этого налога потребует такого администрирования, что в итоге государство останется в убытке. Строгость законов в очередной раз компенсируется необязательностью их исполнения. Чтобы доказать каждый случай получения денег и неуплаты налога, нужно будет проводить спецоперацию с контрольной закупкой.

Мы окажемся в ситуации, описанной в мультфильме о Простоквашино: «сначала ты будешь за ним полдня бегать, чтобы сфотографировать, а потом еще полдня — чтобы отдать фотографию», — отметил Третьяков.