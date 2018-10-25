Тамбовских аграриев призывают объединяться в кооперации

Тамбов, , 19:10 — REGNUM Тамбовские аграрии, руководители региональных ведомств сферы АПК и представители научного сообщества России обсудили перспективы развития кооперативных систем Тамбовщины в рамках круглого стола «Развитие кооперации в Тамбовской области: законодательные основы и опыт развития», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики

Речь шла о мерах государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации, необходимости внесения изменений в законодательство и механизмах взаимоотношений сельхозпроизводителей внутри кооператива.

«На Тамбовщине есть успешный многолетний опыт сельхозкооперации, — отметила ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского, заместитель председателя координационного совета АПК ЦФО Валентина Иванова. — И это неудивительно, ведь глава региона Александр Никитин возглавляет координационный совет АПК ЦФО и глубоко знает многие вопросы работы АПК. При разработке законодательных инициатив Министерство сельского хозяйства России ориентируется, в том числе, на результаты работы этого координационного совета».

В Тамбовской области сегодня более 2 тыс. крупных и мелких крестьянско-фермерских хозяйств. Большую роль в развитии кооперации играет государственная программа грантовой поддержки сельхозпроизводителей, благодаря которой в Тамбовской области за последние годы 6 сельхозкооперативов получили свыше 160 млн рублей на развитие материально-технической базы. Образование новых сельхозобъединений поможет не только решить проблему сбыта произведенной продукции, но и создать новые рабочие места, что очень важно для села.

«Сегодня в Тамбовской области зарегистрировано 36 кооперативов. Кооперация в первую очередь необходима небольшим сельхозпроизводителям для организации системы сбыта продукции, переработки и предпродажной подготовки. А крупные сельхозорганизации, войдя в кооператив, могут стать локомотивом этих процессов», — считает начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.

Создание кооперативов первого уровня с налаженным механизмом сбыта произведенной продукции специалисты считают серьезным шагом в развитии АПК. Следующий шаг — создание кооперативов, которые наладят переработку, предпродажную подготовку и хранение продукции.

«Чем больше посредников в цепочке от производителя до потребителя, тем меньше зарабатывает производитель, поэтому посредничество нужно исключать путем налаживания самостоятельной переработки, — говорит Валентина Иванова. — Кроме того, кооперативы второго уровня могут воспользоваться господдержкой при строительстве овощехранилищ. Государство возмещает до 70% затрат таким кооперативам».