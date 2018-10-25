Бийские энергетики СГК ведут изоляционные работы на городских теплосетях

Бийск, Алтайский край, , 06:53 — REGNUM С начала года бийские теплоэнергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) уложили 5,5 километров теплоизоляционного покрытия на трубопроводах города. Эти работы теплосетевое подразделение СГК ведет на протяжении всего года, однако их активная стадия приходится на осенние месяцы: к этому времени уже завершены основные ремонты на сетях, а температура наружного воздуха еще позволяет производить технические мероприятия на открытом воздухе.

Как сообщают в управлении по внешним связям компании, в предыдущие годы одной из приоритетных задач компании было восстановление изоляционного покрытия на главных городских тепломагистралях, так как основная доля теплопотерь приходилась именно на трубы большого диаметра. С начала реализации проектов этого направления было заизолировано более 12 км тепловых сетей надземной прокладки, что позволило энергетикам улучшить качество оказываемых услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей Бийска.

В 2018 году основной объем работ по укладке изоляции сосредоточен на квартальных участках тепловых сетей. Новое покрытие трубопроводов появилось на ул. Виктора Петрова, Воинов-Интернационалистов, Ильи Репина, Социалистической, Льва Толстого, Ленинградской и Стахановской. В зависимости от особенностей рельефа местности в качестве рабочего материала использовались как пенополиуретановые скорлупы, так и минерализованная вата. В общей сложности теплоэнергетики хозяйственным и подрядным способом в течение года произвели укладку 5,5 км теплоизоляционного покрытия на тепловых трубопроводах города.

Помимо реализации ремонтной программы, теплосетевая компания активно реагируют на обращения бийчан, сигнализирующих о повреждениях изоляционного покрытия сетях вблизи жилых домов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы жители города оперативно сообщали в диспетчерскую службу об участках, где по каким-либо причинам нарушено изоляционное покрытие. Были случаи, когда нам поступали сигналы о фактах намеренного повреждения изоляции лицами без определённого места жительства и нахождении этих граждан в тепловых камерах. Эта информация никогда не остается без внимания и по мере возможности мы включаем новые участки в графики плановых ремонтов. В этом году по 18 обращениями компанией были предприняты конкретные действия», — сообщил главный инженер теплосетевого подразделения СГК в г. Бийске Иван Свечкарев.

До наступления холодов теплоэнергетикам еще предстоит восстановить изоляцию на 300-метровом участке первой городской тепломагистрали при выходе с Бийской ТЭЦ, а также утеплить 370 метров внутриквартального сетевого трубопровода по ул. Стахановской.

Теплоэнергетики напоминают телефон диспетчерской службы, по которому необходимо оперативно сообщать о случаях повреждения изоляционного покрытия: 43−23−63. Диспетчерская служба работает круглосуточно, ведется автоматическая аудиозапись всех телефонных обращений, все заявки находятся на контроле руководства энергопредприятия.