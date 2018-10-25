Тарифы для «часа пик» — и не двухставочные, и не плавающие

Москва, , 18:43 — REGNUM Плавающими тарифами предложение Минтранса РФ называть было бы не совсем корректно. Если говорить по аналогии с прогрессивными тарифами на потребление электроэнергии, то это — двухставочные тарифы, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Ранее РИА Новости сообщило, что новая стратегия Министерства транспорта предполагает введение «динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков». Кроме того, предлагается внедрение «единых билетных систем с оплатой проезда, не зависящей от количества пересадок, маршрутов и видов транспорта».

«Как известно, двухставочный тариф обладает двумя полезными свойствами: а) он позволяет распределить нагрузку на электросети более плавно в течение суток и б) он позволяет сэкономить до 30% на счетах за электроэнергию потребителю.

Помимо электроэнергии, готовятся эксперименты по двухставочному тарифицированию тепловой энергии (коммунального отопления помещений). Наконец, как мы видим, «заразный пример» двухставочности докатился и до Минтранса.

В принципе, калькуляция выгоды от введения и использования такого тарифа унифицирована практически для всех случаев жизни. В нашем случае, правда, отсутствует фиксированная компонента, которую в приведённом нами примере исполняет фиксированный тариф за мощность.

В нашем случае получается, что поездам невыгодно гонять составы порожняком в поздние вечерние часы, однако закрывать общественный транспорт, скажем, в 10 часов вечера — тоже неправильно.

Это было бы равносильно тому, чтобы оставить студентов вечерних отделений вузов без возможности свободного и бюджетного перемещения в пространстве. Следовательно, надо искать какие-то другие решения.

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