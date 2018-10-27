Чистая планета — возможна. При двух условиях: мирный мир и Росатом

Москва, , 11:01 — REGNUM Парижское соглашение по климату, ставящее повышение температуры на земле в соответствие с выбросом углекислого газа, требует сокращения производств, загрязняющих атмосферу СО2. Как ни странно, способ достичь целей Парижского соглашения довольно прост, только вот договариваться о его применении нужно в масштабах всех развитых стран планеты. Что такое программа «Гармония», рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Огромное количество выбросов загрязняющих атмосферу газов связано с энергогенерацией. Только два типа энергогенерации не наносят природе углеродного загрязнения, это атомная энергетика и возобновляемые источники энергии, но возобновляемые источники, работающие на солнечном свете, силе ветра или течения воды, зависят от природных условий. А вот атомные электростанции работают ровно, подчиняются в уровне мощности требованиям диспетчера и легко встраиваются в уже существующие энергетические системы.

Всемирная ядерная ассоциация (WNA) предлагает простое решение: генеральный директор этой ассоциации Агнета Ризинг, на основе расчетов экспертов, утверждает, что увеличение атомной генерации электроэнергии в общемировом балансе с нынешних 11 до 25% полностью обеспечит достижение главной цели Парижского соглашения к 2050 году. Мало того, такой рост атомной генерации позволит обеспечить электроэнергией всех землян, на сегодняшний день испытывающих нехватку этого ресурса. Дело за двумя условиями: слаженным международным взаимодействием и участием в этом проекте Росатома. Почему именно его?

Читайте статью Атомная «Гармония» поможет Парижскому соглашению по климату и другие статьи Бориса Марцинкевича по мировой энергетике.