Украина лидирует среди европейских стран по площади сельхозугодий

Киев, , 18:51 — REGNUM Украина оказалась на первом месте по площади сельскохозяйственных полей среди 42 европейских стран по данным интерактивной карты OneSoil Map.

Интерактивная карта охватывает 42 страны Европы и США. На Украине насчитывается 35,9 млн га полей, в США — 173 млн га, во Франции — 27,5 млн га. Больше всего на Украине засеяно сельскохозяйственных угодий кукурузой (14,8 млн га), пшеницей (5,4 млн га) и травой (4 млн га). Крупнейшее поле на Украине занимает площадь в 2 тыс. га.

Напомним, OneSoil Map — инновационный проект, запущенный в 2017 году. Он использует данные Европейского космического агентства, в систему занесены данные более 60 млн угодий. К 2020 году на карту будут добавлены все страны мира.

Стоит отметить, что российские сельхозугодья пока не нанесены на карту OneSoil Map.