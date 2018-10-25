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Украина лидирует среди европейских стран по площади сельхозугодий

Экономика

На втором месте находится Франция

Украина лидирует среди европейских стран по площади сельхозугодий
Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Киев, 25 октября 2018, 18:51 — REGNUM  Украина оказалась на первом месте по площади сельскохозяйственных полей среди 42 европейских стран по данным интерактивной карты OneSoil Map.

Интерактивная карта охватывает 42 страны Европы и США. На Украине насчитывается 35,9 млн га полей, в США — 173 млн га, во Франции — 27,5 млн га. Больше всего на Украине засеяно сельскохозяйственных угодий кукурузой (14,8 млн га), пшеницей (5,4 млн га) и травой (4 млн га). Крупнейшее поле на Украине занимает площадь в 2 тыс. га.

Напомним, OneSoil Map — инновационный проект, запущенный в 2017 году. Он использует данные Европейского космического агентства, в систему занесены данные более 60 млн угодий. К 2020 году на карту будут добавлены все страны мира.

Стоит отметить, что российские сельхозугодья пока не нанесены на карту OneSoil Map.

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Сельское хозяйство
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