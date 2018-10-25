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Рязанский губернатор заявил о необходимости «преодолевать» санкции

Экономика

Рязанская область надеется наладить сотрудничество со штатом Юта (США)

Рязань, 25 октября 2018, 18:17 — REGNUM  Рязанская область надеется начать сотрудничество со штатом Юта (США). В частности, как заявил губернатор Николай Любимов на пресс-конференции 25 октября, регион хочет представить в США продукцию экспортно-ориентированных предприятий. Также, драйвером отношений между российским и американским регионом может стать туризм.

«Мы хотим, чтобы наши экспортно-ориентированные предприятия представили там свою продукцию, договорились о ее поставках. Нужно, чтобы наша экономика развивалась, преодолевая санкции», — сказал Николай Любимов.

По словам главы области, сейчас Рязанская область поддерживает торгово-экономические отношения с более сотней стран мира. Так, расширяется сотрудничество с Китаем и Израилем. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рязанской области и Израилю удалось договориться о поставках приборов ОА «Плазма», которые должны начаться в 2019 году. Кроме того, сейчас рязанские предприятия продают в Израиль кровельные материалы, теплоизоляцию и изделия из керамики и стекла.

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