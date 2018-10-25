В Костроме ремонтируют детскую поликлинику

Кострома, , 18:00 — REGNUM В Костроме отремонтируют детскую поликлинику № 5, сообщает ГТРК «Кострома». На ремонт будет потрачено 16 миллионов рублей: 11 миллионов — из областного бюджета, 5 миллионов — из «спонсорских средств». Федеральный бюджет будет спонсировать покупку нового оборудования.

Ремонт левого крыла уже завершен: были заменены окна, двери и полы, сделан проход в другую часть здания. На данный момент работы ведутся в правом крыле, также рабочие делают пристройку и расширяют вход.

Завершить работы обещают в начале следующего года. После ремонта в поликлинике появятся: открытая регистратура, большой холл для ожидания, игровая зона, комната для кормления грудью, две колясочные.

ИА REGNUM напоминает, что за 6 лет расходы на капитальный ремонт поликлиник Костромской области выросли почти в 5 раз. В 2012 году объем ежегодного финансирования ремонтов составил 21,8 миллиона рублей, в 2018 году — 107,5 миллионов. Более 80% денег предоставляет областной бюджет.

Костромские чиновники утверждают, что «к 2021 году все детские поликлиники области будут отремонтированы с учетом бережливых технологий».