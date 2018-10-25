Лучше меньше, да лучше: Twitter продолжит массовое удаление аккаунтов

Сан-Франциско, США, , 17:59 — REGNUM Число активных пользователей Twitter в третьем квартале упало до 326 миллионов человек, 25 октября передает агентство Reuters.

Падение общего числа активных пользователей вызвано, прежде всего, массовым удалением «плохих» аккаунтов со стороны администрации Twitter.

«Здоровье в конечном счете является фактором роста для службы… Мы считаем, что это важно для долгосрочной защиты Twitter», — пояснил представитель сети микроблогов Джек Дорси.

Падение числа пользователей во втором квартале привело к падению акций Twitter на 19% — после отчета о третьем квартале ситуация прямо противоположная: акции компании ещё до открытия торгов Уолл-стрит поднялись на 11%.

«Если они избавляются от ботов, поддельных аккаунтов и борются с разжиганием ненависти, то это действительно полезно для общего оздоровления платформы. И это более привлекательно для рекламодателей», — считает аналитик Pivotal Research Group Брайан Визер.

Доход Twitter от рекламы в третьем квартале действительно оказался очень высоким — соцсеть заработала $650 млн, на 29% выше, чем за тот же период годом ранее. По словам аналитика инвестиционной компании WPP Джима Кридлина, «Twitter делает многое с малым».

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