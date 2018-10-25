Бремя «перекрестки» в электроэнергетике бьет по росту промпроизводства

Москва, , 20:00 — REGNUM В последнее время этот вопрос обсуждается не только профильными ведомствами кабмина. ФАС также заявила, что избыточная нагрузка на потребителей из-за неравномерного распределения «перекрестки» между населением, объектами социальной сферы и промышленными предприятиями недопустима. Эксперты и промышленные потребители (многие из которых не меньше граждан чувствительны к цене на электричество) настаивают: перекрестное субсидирование нужно снижать.

Сегодня население в среднем платит с коэффициентом 0,8 от цены для предприятий. По данным «Коммерсанта», летом Минэнерго оценивало объем такой вынужденной переплаты различных потребителей за население в 368 млрд. рублей в 2017 году, а к 2022 году эта цифра может вырасти до 417 млрд. В ФАС считают: приемлемые параметры перекрестного субсидирования на «прочих» потребителей должны составлять не более 10%, однако среднее значение по субъектам РФ достигает уже «сверхзначительных» 22%.

По словам генерального директора компании En+ Development Владимира Кирюхина, перекрестное субсидирование было и остается методом государственного регулирования тарифов в электроэнергетике, и направлен он не на повышение экономической эффективности функционирования отрасли, а на решение социальных задач.

«Вся отрасль функционирует на рыночных принципах, реформа отрасли прошла, но, тем не менее, государственное регулирование остается, — отмечает эксперт. — Пример с абстрактными цифрами: себестоимость производства и передачи электроэнергии для промышленных предприятий равняется 4 рублям, соответственно, для населения и предприятий социальной сферы эта цена составляет 8 рублей. Но платят совершенно наоборот. В конечной цене на электроэнергию стоимость услуг по передаче превышает 60%, и, по сути, это оплата за поддержание в работоспособном состоянии всего электросетевого комплекса России, протяженность которого 2,5 млн км, и из них более 80% — это распределительный сетевой комплекс, которым промышленность не пользуется и в идеале не должна за него платить, но на сегодняшний день она платит. Кстати, в Советском Союзе было все наоборот: там все платили по себестоимости. Предприятия платили 2 копейки за кВт/час, а население — 4 копейки, то есть тарифы были экономически обоснованы. Но вот в 90-е годы ситуация кардинально изменилась, и правительство начало ограничивать рост тарифов, а затраты на производство стали расти, соответственно, тарифы не индексировались, и мы пришли к той ситуации, которую сейчас имеем».

Действительно, в 90-е годы система перекрестного субсидирования была введена для того, чтобы избежать социальных бунтов на волне экономического напряжения и смены власти. По словам Кирюхина, даже когда ситуация в социальном плане стала стабилизироваться, темпы индексации все равно отставали от инфляции и темпов роста всех затрат.

«Причем я подчеркну, что энергетики от перекрестного субсидирования не страдают: они получают всю свою необходимую валовую выручку, — отмечает эксперт. — Но с 2013 года правительство, Минэнерго и регулирующие органы всерьез озаботились этой проблемой. Существует ряд законодательных инициатив, которые связаны с процессом поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования. Это дифференциация тарифов ФСК в зависимости от потребления и введение социальной нормы для населения. По моему мнению, дифференциация тарифов для ФСК не приведет ни к какому результату, просто получится перераспределение затрат между крупными промышленными потребителями. Те предложения, которые рассматриваются по внедрению социальной нормы, тоже на сегодняшний день недостаточно проработаны. Здесь нужно посчитать цифры и определить то необходимое количество электроэнергии, которое нужно рядовому домохозяйству, а все, что выше потребляется, нужно оплачивать либо по повышенному тарифу, либо прийти к экономически обоснованному».

Кстати, по словам замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, в соцнорму потребления электроэнергии в 300 кВт-ч ежемесячно, в границах которой останутся тарифы на базовом уровне, укладываются 93−95% физлиц. Напомним, этот вопрос в правительстве должен быть проработан до 15 января 2019 года, сообщает РБК. Согласно предложенной схеме, если потребление составляет от 300 до 500 кВт-ч — применяется повышенный тариф, свыше 500 кВт-ч — экономически обоснованный. Кабмин уже пытался ввести соцнорму потребления, но четыре года назад реформа была отложена ‑ и вновь из-за риска роста социальной напряженности.

«Решение проблемы должно быть комплексным, — говорит Кирюхин. — При введении дифференцированного тарифа на электроэнергию мы должны стремиться к тому, чтобы ни в коем случае не пострадали социально незащищенные слои населения — им, может быть, нужно еще и снижать эту оплату. Но вполне обеспеченные люди, у которых коттеджи по тысяче метров отапливаются электричеством (потому что для них это точно так же стоит в три раза ниже себестоимости), или те, кто пытается установить у себя оборудование для майнинга, не должны платить по социальному тарифу. И второй момент: мы должны в любом случае проводить мероприятия, которые будут стимулировать энергоэффективность, в том числе сокращать потребление электроэнергии на отопление. Необходимо решать проблему газификации, и не только для дачных участков: в Сибири у нас есть регионы, которые еще не газифицированы. Необходимо и участие бюджета: ликвидация перекрестного субсидирования в полном объеме за счет региональных бюджетов увеличит расходную часть этих бюджетов всего на 2−4%».

В качестве примера эксперт приводит не самую простую по климатическим условиям Мурманскую область, руководство которой обратилось в федеральное правительство с просьбой провести трансфер на поддержание на необходимом уровне тарифов на тепло. В итоге для субсидирования льготных тарифов на электроэнергию для населения региону выделили 3,3 млрд. рублей.

«Вопрос решается. Наверное, толчок должен быть с федерального уровня, — полагает Владимир Кирюхин. — Но регионы тоже не должны приходить и кричать, что у них забирают последнее, а решать эту проблему комплексно. Они тоже это понимают: субсидирование низких тарифов в итоге не приведет к желаемому результату. А вот когда мы снимем дополнительную нагрузку с промышленных предприятий, тем самым мы сможем обеспечить рост производства на этих предприятиях, создание дополнительных рабочих мест, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней. И тогда уже не будет необходимости обеспечивать население дополнительными субсидиями. Перекрестное субсидирование тормозит промышленный рост. Если снять его со всей промышленности ‑ и с крупных энергоемких предприятий, и со среднего бизнеса — эта мера может привести к росту промышленного производства примерно на 3,5%».

Специалист отмечает: уже сейчас мы могли бы расти уже на 7%, а не на половину этой цифры. «Перекрестное субсидирование бьет не столько по энергетикам, сколько по крупным промышленным производствам, лишая их возможности развития, — повторяет Кирюхин. — При этом мы понимаем, что реальный рост благосостояния населения не может быть обеспечен за счет льгот и субсидий — его может дать только развитие промышленности и рост экономики. В этой связи ликвидация перекрестного субсидирования остается одной из наиболее актуальных проблем в отрасли».

Отметим, при введении соцнорм, которые, как опасаются власти, могут вызвать тарифный шок у значительной части россиян, самые бедные категории населения не останутся один на один со счетами на электроэнергию. Но вопрос государственного субсидирования, которое заменит перекрестное, пока в стадии разработки. В любом случае соцнорма должна будет стимулировать потребителей к экономному расходованию электроэнергии.

Дмитрий Наумов