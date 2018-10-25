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Бремя «перекрестки» в электроэнергетике бьет по росту промпроизводства

Экономика

Проблема перекрестного субсидирования на энергорынке, дополнительной нагрузкой ложащаяся на плечи промышленных потребителей, сводит на нет эффект от введения соцнормы по электроэнергии, предложенной правительством РФ

Москва, 25 октября 2018, 20:00 — REGNUM  В последнее время этот вопрос обсуждается не только профильными ведомствами кабмина. ФАС также заявила, что избыточная нагрузка на потребителей из-за неравномерного распределения «перекрестки» между населением, объектами социальной сферы и промышленными предприятиями недопустима. Эксперты и промышленные потребители (многие из которых не меньше граждан чувствительны к цене на электричество) настаивают: перекрестное субсидирование нужно снижать.

Сегодня население в среднем платит с коэффициентом 0,8 от цены для предприятий. По данным «Коммерсанта», летом Минэнерго оценивало объем такой вынужденной переплаты различных потребителей за население в 368 млрд. рублей в 2017 году, а к 2022 году эта цифра может вырасти до 417 млрд. В ФАС считают: приемлемые параметры перекрестного субсидирования на «прочих» потребителей должны составлять не более 10%, однако среднее значение по субъектам РФ достигает уже «сверхзначительных» 22%.

По словам генерального директора компании En+ Development Владимира Кирюхина, перекрестное субсидирование было и остается методом государственного регулирования тарифов в электроэнергетике, и направлен он не на повышение экономической эффективности функционирования отрасли, а на решение социальных задач.

«Вся отрасль функционирует на рыночных принципах, реформа отрасли прошла, но, тем не менее, государственное регулирование остается, — отмечает эксперт. — Пример с абстрактными цифрами: себестоимость производства и передачи электроэнергии для промышленных предприятий равняется 4 рублям, соответственно, для населения и предприятий социальной сферы эта цена составляет 8 рублей. Но платят совершенно наоборот. В конечной цене на электроэнергию стоимость услуг по передаче превышает 60%, и, по сути, это оплата за поддержание в работоспособном состоянии всего электросетевого комплекса России, протяженность которого 2,5 млн км, и из них более 80% — это распределительный сетевой комплекс, которым промышленность не пользуется и в идеале не должна за него платить, но на сегодняшний день она платит. Кстати, в Советском Союзе было все наоборот: там все платили по себестоимости. Предприятия платили 2 копейки за кВт/час, а население — 4 копейки, то есть тарифы были экономически обоснованы. Но вот в 90-е годы ситуация кардинально изменилась, и правительство начало ограничивать рост тарифов, а затраты на производство стали расти, соответственно, тарифы не индексировались, и мы пришли к той ситуации, которую сейчас имеем».

Действительно, в 90-е годы система перекрестного субсидирования была введена для того, чтобы избежать социальных бунтов на волне экономического напряжения и смены власти. По словам Кирюхина, даже когда ситуация в социальном плане стала стабилизироваться, темпы индексации все равно отставали от инфляции и темпов роста всех затрат.

«Причем я подчеркну, что энергетики от перекрестного субсидирования не страдают: они получают всю свою необходимую валовую выручку, — отмечает эксперт. — Но с 2013 года правительство, Минэнерго и регулирующие органы всерьез озаботились этой проблемой. Существует ряд законодательных инициатив, которые связаны с процессом поэтапной ликвидации перекрестного субсидирования. Это дифференциация тарифов ФСК в зависимости от потребления и введение социальной нормы для населения. По моему мнению, дифференциация тарифов для ФСК не приведет ни к какому результату, просто получится перераспределение затрат между крупными промышленными потребителями. Те предложения, которые рассматриваются по внедрению социальной нормы, тоже на сегодняшний день недостаточно проработаны. Здесь нужно посчитать цифры и определить то необходимое количество электроэнергии, которое нужно рядовому домохозяйству, а все, что выше потребляется, нужно оплачивать либо по повышенному тарифу, либо прийти к экономически обоснованному».

Кстати, по словам замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, в соцнорму потребления электроэнергии в 300 кВт-ч ежемесячно, в границах которой останутся тарифы на базовом уровне, укладываются 93−95% физлиц. Напомним, этот вопрос в правительстве должен быть проработан до 15 января 2019 года, сообщает РБК. Согласно предложенной схеме, если потребление составляет от 300 до 500 кВт-ч — применяется повышенный тариф, свыше 500 кВт-ч — экономически обоснованный. Кабмин уже пытался ввести соцнорму потребления, но четыре года назад реформа была отложена ‑ и вновь из-за риска роста социальной напряженности.

«Решение проблемы должно быть комплексным, — говорит Кирюхин. — При введении дифференцированного тарифа на электроэнергию мы должны стремиться к тому, чтобы ни в коем случае не пострадали социально незащищенные слои населения — им, может быть, нужно еще и снижать эту оплату. Но вполне обеспеченные люди, у которых коттеджи по тысяче метров отапливаются электричеством (потому что для них это точно так же стоит в три раза ниже себестоимости), или те, кто пытается установить у себя оборудование для майнинга, не должны платить по социальному тарифу. И второй момент: мы должны в любом случае проводить мероприятия, которые будут стимулировать энергоэффективность, в том числе сокращать потребление электроэнергии на отопление. Необходимо решать проблему газификации, и не только для дачных участков: в Сибири у нас есть регионы, которые еще не газифицированы. Необходимо и участие бюджета: ликвидация перекрестного субсидирования в полном объеме за счет региональных бюджетов увеличит расходную часть этих бюджетов всего на 2−4%».

В качестве примера эксперт приводит не самую простую по климатическим условиям Мурманскую область, руководство которой обратилось в федеральное правительство с просьбой провести трансфер на поддержание на необходимом уровне тарифов на тепло. В итоге для субсидирования льготных тарифов на электроэнергию для населения региону выделили 3,3 млрд. рублей.

«Вопрос решается. Наверное, толчок должен быть с федерального уровня, — полагает Владимир Кирюхин. — Но регионы тоже не должны приходить и кричать, что у них забирают последнее, а решать эту проблему комплексно. Они тоже это понимают: субсидирование низких тарифов в итоге не приведет к желаемому результату. А вот когда мы снимем дополнительную нагрузку с промышленных предприятий, тем самым мы сможем обеспечить рост производства на этих предприятиях, создание дополнительных рабочих мест, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней. И тогда уже не будет необходимости обеспечивать население дополнительными субсидиями. Перекрестное субсидирование тормозит промышленный рост. Если снять его со всей промышленности ‑ и с крупных энергоемких предприятий, и со среднего бизнеса — эта мера может привести к росту промышленного производства примерно на 3,5%».

Специалист отмечает: уже сейчас мы могли бы расти уже на 7%, а не на половину этой цифры. «Перекрестное субсидирование бьет не столько по энергетикам, сколько по крупным промышленным производствам, лишая их возможности развития, — повторяет Кирюхин. — При этом мы понимаем, что реальный рост благосостояния населения не может быть обеспечен за счет льгот и субсидий — его может дать только развитие промышленности и рост экономики. В этой связи ликвидация перекрестного субсидирования остается одной из наиболее актуальных проблем в отрасли».

Отметим, при введении соцнорм, которые, как опасаются власти, могут вызвать тарифный шок у значительной части россиян, самые бедные категории населения не останутся один на один со счетами на электроэнергию. Но вопрос государственного субсидирования, которое заменит перекрестное, пока в стадии разработки. В любом случае соцнорма должна будет стимулировать потребителей к экономному расходованию электроэнергии.

Дмитрий Наумов

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Электроэнергетика
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