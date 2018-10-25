Разбирательства в связи с отключением тепла в Чувашии ушли в суд

Чебоксары, , 17:22 — REGNUM Антимонопольные разбирательства в связи с отключением котельных в Чебоксарах и Алатыре ушли в суды. Ответчики не согласны с позицией УФАС Чувашии, которое встало на сторону «добросовестных потребителей». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 октября, заявил заместитель руководителя антимонопольной службы Чувашии Валерий Котеев, подводя итоги работы в III квартале.

Предписание выдало УФАС по итогам рассмотрения дела об отключении подачи тепла в Алатыре. В центре разбирательств оказалась «Алатырская бумажная фабрика».

«Бумажная фабрика, владея котельной, решила не оказывать услуги по отоплению своих абонентов и направила им информацию о том, что с нового отопительного сезона не обладает возможностью их отапливать, чем вызвала, конечно, некий всплеск эмоций у потребителей», — сказал Котеев.

По его словам, общество сослалось на то, что не является единой теплоснабжающей организацией в городе, а в связи с расширением производства им не хватает мощностей для обеспечения теплом потребителей. Валерий Котеев привёл разъяснения Ростехнадзора о том, что мощностей достаточно, «там всего два потребителя — юридические лица».

Компании выдано предписание о принятии мер по отзыву писем и подключению абонентов к системе теплоснабжения. В действиях фабрики УФАС усмотрела признаки нарушения п. 4 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос».

«Сейчас дело ушло в суд. И, к сожалению, наши потребители отапливаются пока самостоятельно. Такие конфликты у нас периодически возникают», — констатирует Валерий Котеев, приведя другой резонансный пример.

В III квартале завершено рассмотрение дела в отношении «Газпром межрегионгаз Чебоксары» в связи с ограничением поставок газа в котельные компании «СУОР» (микрорайон «Садовый»).

"Компания нарушила порядок отключения от тепла и ущемила интересы добросовестных плательщиков. Да, там были долги, но добросовестный потребитель ресурсов не должен страдать при возникновении конфликтов ресурсоснабжающей и потребляющий организаций. Предписание мы не выдавали, так как конфликт «заморожен» в виду того, что «Газпром межрегионгаз Чебоксары» подал газ, и котельные заработали, горячая вода пошла. Сейчас это дело тоже находится в суде, ответчик оспаривает наше решение», — сказал Валерий Котеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за долгов в мае газовики пошли на крайние меры, отключив крупных должников. 21 мая без газа остался поставщика тепла «СУОР», в результате в микрорайоне Садовый оказались без горячей воды более 30 многоквартирных домов и один детский сад. 23 мая отключили 15 котельных, которые обслуживались ООО «Коммунальные технологии»: в результате без горячей воды остались 52 социальных объекта и 188 домов — всего почти 34 тыс. жителей. Это стало одним из самых крупных ограничений поставок газа в Чебоксарах.

Напомним, что ранее в Чувашии энергетики проиграли апелляцию по делу об отключении электроэнергии в котельные села Порецкое из-за долгов. Комиссия антимонопольного ведомства рассмотрела документы в ноябре прошлого года и признала в действиях АО «Чувашская энергосбытовая компания» нарушение п. 4 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции. По данным УФАС, энергетики «неправомерно прекратили поставку электрической энергии в котельные №1−9 села Порецкое из-за имеющейся задолженности». Уточняется, что котельные используют электроэнергию для обеспечения горячей водой и отопления муниципальных предприятий села, ТСЖ, жителей.

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