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В Крыму готовятся строить вторую очередь водовода Северо-Крымского канала

Экономика

Проект получил одобрение государственного строительного надзора

Симферополь, 25 октября 2018, 17:20 — REGNUM  В Крыму одобрили строительство второй очереди водовода в Феодосию и Керчь по Северо-Крымскому каналу. Об этом 25 октября сообщили в службе государственного строительного надзора РК.

«В рамках второго этапа реализации плана по проектированию и строительству тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи выдано разрешение на выполнение строительных работ. После строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов начнётся возведение магистральных водоводов с каскадом насосных станций, по которым вода будет доставляться в восточные регионы полуострова», — отметили в службе госстройнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году, наиболее серьезные проблемы с водой испытывают населённые пункты Феодосийско-Судакского региона, а также Керчь и Ленинский район. Помимо этого в начале 2018 года стало известно, что вода в ряде городов и сёл северной части полуострова сильно минерализирована и необходимы срочные меры по её очистке.

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Проблема нехватки питьевой воды
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