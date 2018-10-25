Независимый топливный союз: До конца 2018 года бензин снова подорожает

Москва, , 17:14 — REGNUM До конца 2018 года цены на бензин в России могут вырасти ещё на 2−3 рубля за литр. Об этом сегодня, 25 октября, заявил в интервью РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

По словам Баженова, правительство Российской Федерации готовится отменить механизмы сдерживания цен на топливо, которые действуют с весны 2018 года. Напомним, что тогда властям удалось договориться с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, которые владеют и нефтеперерабатывающими заводами и заправочными станциями, о фиксации цен на топливо.

Баженов уверен, что подорожание бензина неизбежно из-за повышения налога на добавленную стоимость, а также акцизов. В связи с этим правительство планирует предотвратить резкий рост цен в январе 2019 года их плавным повышением уже сейчас.

Однако источники в правительстве информацию Баженова опровергают. По данным правительственных источников, власти хотят аккуратно войти в Новый год с нынешними относительно низкими ценами на бензин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня 25 октября крупнейшие российские нефтяные компании предупредили вице-премьера России Дмитрия Козака, курирующего топливно-энергетический комплекс, о том, что в скором времени цены на бензин вырастут. Руководство компаний утверждает, что владельцы АЗС просто не могут и дальше сдерживать рост цен на топливо,. так как им приходится работать в убыток.

Напомним, резкий рост цен на топливо в России начался в апреле 2018 года. За два месяца топливо подорожало на 15%. Затем правительству удалось стабилизировать цены и даже чуть-чуть их снизит, договорившись с нефтяными компаниями о временной заморозке цен. Кроме того было отменено запланированное повышение акцизов.