В 2019 – 2020 годы Киеву придется вернуть более 10 млрд долгов

Киев, , 17:33 — REGNUM Кремль может дать Украине $10 млрд, если Киев откажется от реформ и назовет россиян «братьями и друзьями». Об этом 25 октября в эфире телеканала NewsOne заявил глава бюджетного комитета общественного совета при министерстве финансов Украины Тарас Козак.

«Нам может дать деньги Россия, если бы мы прекратили реформы и сказали, что Россия — наши друзья и братья. Даже в сегодняшних условиях Россия нам дала бы 10 млрд. Вспомните 2013 года, когда Россия пообещала Януковичу 15 млрд. Из них 3 млрд пришли, потом Януковича подвинули и остальные не поступили», — рассказал Козак.

Он напомнил, что Международный валютный фонд не гарантировал предоставление Украине кредита в 3,9 млрд долл.

«Совет директоров МВФ еще не согласовал кредит. Совет МВФ сказал: «Если Украина примет непопулистский бюджет на следующий год, тогда с высокой вероятностью вы получите кредит», — напомнил Козак.

По его словам, правительство Украины объявит дефолт, если не перекредитует старые долги.

«У нас не было возможности не пойти на соглашение с МВФ. Если бы мы не вернули долги, это значит дефолт, гривна начинает существенно падать, это огромная инфляция, украинцы могли еще раз пострадать. Мы видели такой кризис в 2008—2009 годах… Если бы был дефолт, доллар бы вырос до 50 грн. Цены резко бы подскочили, украинцы стали бы значительно беднее. Сегодня правительство защищает украинцев субсидиями».

Эксперт также напомнил, что в 2019 — 2020 гг. Киеву придется вернуть более 10 млрд долгов.

«Я уверен, если бы Кабмин не поднял цену на газ, мы бы не получили соглашение с МВФ, деньги МВФ к нам бы не пришли. Украина не смогла бы привлечь средства для погашения тех долгов, которые стоят перед нами на повестке дня. Это огромные долги. В следующем году и в 2020 году мы должны заплатить около 10 млрд долл. Нам эти деньги никто не даст. Если не дает МВФ, не дает никто — ни коммерческие заемщики, ни Мировой банк, который нам даст кредит, ни Европейский Союз, который также даст кредит», — подытожил Козак.

В свою очередь, председатель правления Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что уже в декабре 2018 года Международный валютный фонд может предоставить Киеву первый транш.

«Мы ожидаем, что оно будет в декабре месяце. Мы ожидаем, что он будет еще в этом году», — сказал Смолий 25 октября на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, МВФ предоставит Украине краткосрочный кредит 3,9 млрд долларов на 15 месяцев.

«Эта программа полезна тем, что следующий год — год выборов и мы будем находиться в сотрудничестве с МВФ, что будет гарантией для обслуживания наших предыдущих заимствований», — рассказал Смолий.

Напомним, в декабре 2013 года в Москве прошли переговоры между президентом Януковичем и президентом России Владимиром Путиным. По итогам встречи президент Путин заявил, что Россия вложит 15 миллиардов долларов из Фонда национального благосостояния в украинские ценные бумаги.

Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. Согласно документу, в следующем году кабмин планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673 млн долл), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн (4,3 млрд долл). Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долл) направят на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн (более 2 млрд долл) — внешнего. Таким образом, государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП.