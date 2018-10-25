Четверг, 25 Октября 2018 года
18:49:27 МСК

Новый день на Уолл-стрит начался с роста

Экономика

Dow Jones вырос до 24 736,54 пункта

Новый день на Уолл-стрит начался с роста
RMajouji
Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 25 октября 2018, 17:21 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США выросли на открытии торгов, 25 октября передает агентство Reuters.

В начале торгов индекс Dow Jones составил 24 736,54 пункта (рост на 153,12 пункта, или 0,62%), S&P 500 — 2674,88 пункта (рост на 18,78 пункта или 0,71%), индекс Nasdaq — 7197,49 пункта (рост на 89,09 пункта или 1,25%).

К росту рынка привели позитивные отчеты о прибыли ряда крупных компаний, в том числе Microsoft и Ford.

Читайте также: Фондовый рынок США рухнул до уровня 2017 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить