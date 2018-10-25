Новый день на Уолл-стрит начался с роста

Нью-Йорк, США, , 17:21 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли на открытии торгов, 25 октября передает агентство Reuters.

В начале торгов индекс Dow Jones составил 24 736,54 пункта (рост на 153,12 пункта, или 0,62%), S&P 500 — 2674,88 пункта (рост на 18,78 пункта или 0,71%), индекс Nasdaq — 7197,49 пункта (рост на 89,09 пункта или 1,25%).

К росту рынка привели позитивные отчеты о прибыли ряда крупных компаний, в том числе Microsoft и Ford.

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