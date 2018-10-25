Четверг, 25 Октября 2018 года
18:52:24 МСК

В Костромской области построили новый железобетонный мост

Экономика

Область потратила на строительные работы около 32 миллионов рублей

Кологрив, Костромская область, 25 октября 2018, 16:43 — REGNUM  В Кологривском районе Костромской области построили новый железобетонный мост через реку Ужугу, сообщает пресс-служба губернатора области. Мост соединяет две деревни — Ужуга и Колохта с районным центром.

Новый мост построили в течение 2 лет вместо деревянного, который ежегодно «разбивали» лесовозы. На строительство было потрачено около 32 миллионов рублей из областного бюджета. На мосту протяженностью в 36 метров установлено 4 опоры, система водоотведения, сделаны пешеходные тротуары и отремонтированы подъездные пути.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали отремонтировать до конца текущего года 3 моста в регионе, более 50 километров автомобильных дорог и более 120 километров федеральной трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». Дорожный фонд Костромской области потратит на данные цели около 2,94 миллиарда рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить