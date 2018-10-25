В Костромской области построили новый железобетонный мост

Кологрив, Костромская область, , 16:43 — REGNUM В Кологривском районе Костромской области построили новый железобетонный мост через реку Ужугу, сообщает пресс-служба губернатора области. Мост соединяет две деревни — Ужуга и Колохта с районным центром.

Новый мост построили в течение 2 лет вместо деревянного, который ежегодно «разбивали» лесовозы. На строительство было потрачено около 32 миллионов рублей из областного бюджета. На мосту протяженностью в 36 метров установлено 4 опоры, система водоотведения, сделаны пешеходные тротуары и отремонтированы подъездные пути.

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали отремонтировать до конца текущего года 3 моста в регионе, более 50 километров автомобильных дорог и более 120 километров федеральной трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». Дорожный фонд Костромской области потратит на данные цели около 2,94 миллиарда рублей.