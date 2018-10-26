До чего довел Литву фальшивый оптимизм её властей

Вильнюс, , 05:09 — REGNUM Парламентское разбирательство в Литве, посвященное причинам экономического кризиса 2008−2009 годов, продолжается. О том, что роднит провальные действия литовского правительства 10 лет назад и сейчас, пишет автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Лица, занимавшие в 2008 году высокие посты в политике и экономике Литвы, предпочитали лгать населению страны и делать вид, что ситуация под контролем, а катастрофических последствий для экономики не предвидится. Выступавший 17 октября экс-министр финансов Литвы Римантас Шаджюс согласился с тем, что был информирован о скором наступлении кризиса, но отказался признавать действия властей неправильными.

Власти же Литвы в то время все прогнозы о катастрофических последствиях, которые может иметь финансовый кризис для экономики страны, предпочитали называть частью предвыборной кампании оппозиции. Вторили правительству и банки; даже МВФ в те дни настойчиво обращал внимание на опасность, которая подстерегает экономику прибалтийских стран. Но литовские власти предпочитали не обращать внимание ни на что, и, подобно главе правительства Гедиминасу Киркиласу, заявлять о скором наступлении чуть ли не «золотой эры» литовской экономики. Обернулось это всё самым большим падением в ЕС и бегством из страны 400 тысяч человек за несколько лет. Однако и по сей день литовские власти от своих оптимистических привычек не отказались: риторика за 10 лет не изменилась.

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