Московских врачей вынуждают навязывать пациентам платные услуги?

Москва, , 16:51 — REGNUM Средняя зарплата московского врача — это не реальный оклад, а статистический показатель, причём далеко не совершенный. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал, комментируя новость о том, что зарплата московских врачей за девять месяцев 2018 года выросла более чем на 30%, а её средний размер составил более 136 тысяч рублей.

«Я думаю, что с точки зрения формальной отчётности, которая не имеет прямого отношения к реальным зарплатам большинства врачей, такая цифра вполне может быть, — сказал Коновал. — Средняя зарплата — это не зарплата, а некий статистический показатель, далеко не совершенный, но отражающий какие-то позиции в сфере оплаты труда».

Но откуда могла взяться эта цифра? По мнению профсоюзного лидера, одна из причин — это то, что в Москве сосредоточены крупные медицинские центры с передовыми (по сравнению с регионами) технологиями.

«В этих центрах оказывается в том числе высокотехнологическая помощь, которая оплачивается по более высоким тарифам, и соответственно там зарплаты могут быть очень высокими, — объяснил Коновал. — И они влияют на средние показатели. Кроме того, надо учитывать огромные зарплаты представителей административной верхушки медицинских учреждений. Их зарплаты достаточно велики, и они могут оказывать влияние на средний показатель».

Ещё один момент — это платные услуги, оказываемые в государственных больницах и поликлиниках.

«Наши государственные медучреждения (и это поощряется властями) должны оказывать в том числе и платные услуги, — сказал Коновал. — Также в Москве сосредоточены штаб-квартиры богатых компаний, которые могут для своих сотрудников заключать договоры о дополнительном медицинском страховании. А это дополнительный доход медучреждений».

При этом в той же стоматологии, по словам Коновала, «очень жёсткая ситуация», так как там медработников порой просто ставят перед необходимостью выполнить план и навязать пациентам платных услуг на определённую сумму.

Еще один фактор, обозначенный профсоюзным активистом, это ставшая уже традиционной переработка медработников, которые порой работают на полторы-две ставки или с расширением зоны обслуживания.

Напомним, как сообщил 25 октября «Интерфакс», по словам заместителя руководителя московского департамента здравоохранения Валерия Павлова, зарплата московских врачей за девять месяцев 2018 года выросла более чем на 30%, а средний размер их зарплаты составляет более 136 тысяч рублей.

«За девять месяцев 2018 года зарплата врачей в больницах и поликлиниках выросла на 36,9%, и если к 2018 году её размер составлял 99 тысяч 609 рублей, то по итогам девяти месяцев 2018 года она составляет 136 тысяч 440 рублей», — сказал Павлов, выступая на заседании профильной комиссии Мосгордумы, где обсуждался бюджет Москвы в части финансирования здравоохранения.

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