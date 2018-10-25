В Калининградской области понижен прожиточный минимум, а инфляция растёт

Калининград, , 16:34 — REGNUM В Калининградской области прожиточный минимум в третьем квартале 2018 года составляет 10 828 рублей, что на 297 рублей меньше, чем во втором квартале. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства Калининградской области. Для трудоспособного населения он снижен до отметки в 11 596 рублей, что на 298 рублей меньше, нежели в апреле-июне 2018 года. Меньше прожиточный уровень и для пенсионеров — новая планка составляет 8848 рублей, что на 230 рублей ниже прошлого уровня. Для детей прожиточный уровень стал меньше на 374 рубля, до отметки в 10 552 рублей. При этом во втором квартале прожиточный уровень был увеличен на 491 рубль.

При этом уровень инфляции в Калининградской области к августу составлял 2,7%, в СЗФО он составлял 3%, в среднем по России 3,1%, а по итогам 2018 года, по оценкам ЦБ, может составлять 3,8% и выше, вплоть до 4,2%. Об этом в октябре в Калининградской торгово-промышленной палате заявил глава калининградского отделения Северо-Западного управления ЦБ РФ Евгений Малый.

Уровень прожиточного минимума влияет на социальную доплату к пенсиям, на пособия для малоимущих и субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Рост цен и инфляция обычно становятся причиной повышения уровня прожиточного минимума.