Грузооборот порта в литовской Клайпеде достиг исторического рекорда

Клайпеда, Литва, , 15:31 — REGNUM Дирекция литовского государственного морского порта в Клайпеде сегодня, 25 октября, отчиталась о результатах работы за три квартала 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Гендиректор порта Арвидас Вайткус на пресс-конференции объявил, что достигнутый результат «исторический» и является рекордным «за всю историю порта».

Грузопогрузки в порту за три квартала 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 6,4% и достигли 33,682 млн тонн. Порт получил 46,75 млн евро доходов, что на 5,6% больше прошлогоднего показателя за три квартала.

При этом количество жидких грузов сократилось на 11%, но Вайткус отметил, что положение пересмотрено, намечен ряд мер, и уже в следующем году ситуация может значительно измениться в лучшую сторону. Главный прирост порт получил за счёт генеральных грузов — рост в 30,6%.

Порт Клайпеды сохранил за собой лидерскую позицию среди портов стран Прибалтики.

Напомним, значительную долю загрузки порт получает за счёт транзита грузов из Белоруссии. По официальным данным составляющая белорусских грузов — 30%.