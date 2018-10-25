К строительству больниц в Калужской области привлекут итальянцев

Калуга, , 15:24 — REGNUM В Москве 24 октября был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по здравоохранению между правительством Калужской области и итальянской компанией «Техинт» (Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A), сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе регионального правительства.

Церемония прошла в Кремле в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте в рамках встречи глав государств. Меморандум подписали губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и управляющий директор «Техинт» Дарио Пульизи.

В Калужской области планируют изучить и использовать опыт компании в сфере проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию больниц в различных странах мира.

Напомним, по данным Агентства регионального развития Калужской области, в калужском регионе сегодня активно реализуются инвестиционные проекты с участием итальянских компаний: ООО «Цуегг Руссия» (производство фруктовых полуфабрикатов для пищевой промышленности), ООО «ХТ&Л Фиттинг Рус» (производство автокомпонентов), ООО «Ламинам Рус» (производство сверхтонких керамических панелей), ЗАО «БерлинХеми/Менарини» (производство лекарственных препаратов), Палладио Дзаннини» (производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции), ООО «Джервази Восток» (производство кузовов для грузовых автомобилей), ООО «СМК», ООО «Меркатор Калуга» в партнерстве с итальянской компанией ООО «Жилетта» (часть международной корпорации Bucher, производство дорожной техники, коммунальной техники и оборудования).