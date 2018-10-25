Южнокорейские бизнесмены посетят промышленную зону Кэсон в КНДР

Сеул, , 17:51 — REGNUM Южнокорейские бизнесмены, владеющие предприятиями в совместной индустриальной зоне Кэсон, расположенной в КНДР, посетят промышленный комплекс на следующей неделе. Детали визита обсуждаются ведомствами Северной и Южной Кореи, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство объединения.

Ожидается, что в состав делегации войдут 150 человек, которые будут прибывать небольшими группами в течение трёх дней. Бизнесмены хотят убедиться в сохранности своих предприятий и оценить их текущее состояние.

Промышленный комплекс у города Кэсон в КНДР неподалёку от границы с Южной Кореей начал свою работу в 2002 году. Он основывался на принципе совместной деятельности: южнокорейцы построили производственные предприятия и завозили на них сырьё; КНДР же предоставляла дешевую рабочую силу. Функционирование комплекса было остановлено и прекращено в феврале 2016 года из-за очередного испытания Северной Кореей ядерной бомбы и межконтинентальной баллистической ракеты. На саммите в сентябре 2018 года лидеры КНДР и Республики Корея договорились возобновить работу комплекса, когда будут созданы подходящие условия.