Власти Архангельской области согласились повысить стоимость проезда

Архангельск, , 14:55 — REGNUM В агентстве по тарифам и ценам Архангельской области состоялось заседание коллегии, на котором было принято решение о повышении предельного максимального тарифа на пригородном и междугородном сообщении с 1 ноября 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее с просьбой поднять тариф в правительство обратились автопредприятия региона. В качестве обоснования необходимости такого повышения транспортных услуг перевозчики представили документы об увеличении расходов на топливо в связи с существенным его удорожанием, а также о росте цен на смазочные материалы, запасные части и необходимости индексировать зарплаты своим работникам в связи с повышением МРОТ.

Действующий предельный тариф — 2 рубля 50 копеек за пассажиро-километр — был установлен с 1 июня 2016 года.

Предложения автотранспортных предприятий по увеличению тарифа варьировались от 2,93 до 9,84 рубля за один пассажиро-километр. Члены коллегии проголосовали за установление предельного тарифа до 3 рублей за пассажиро-километр. По данным агентства по тарифам и ценам, такое изменение тарифа поможет обеспечить предприятиям минимальную рентабельность.

В правительстве региона подчеркивают, что установленный агентством тариф является одним из самых низких в Северо-Западном федерального округе.

«Так, в Карелии, Кировской и Мурманской областях предельные тарифы утверждены на уровне от 3,40 до 3,81 рубля за пассажиро-километр, в Ленинградской области, Республике Коми, Новгородской области — от 4 до 7,87 рубля», — сообщили в пресс-службе исполнительного органа власти.

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