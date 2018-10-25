ВЭБ выведет «Евродон» из блэкаута

Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM Внешэкономбанк выведет российский агрохолдинг «Евродон» из блэкаута, погасив задолженность за потреблённую электроэнергию перед поставщиком. Решение было принято в рамках экстренного совещания, которое состоялось в правительстве Ростовской области.

Долг планируется погасить в срок до 2 ноября текущего года. Вместе с тем инкубаторы для яиц, мясоперерабатывающий комплекс и объекты родительского стада предприятия от энергосистем не отключаются, сообщает РБК.

ИА REGNUM напоминает, что об отключении электроэнергии на производственных площадках «Евродона» стало известно 24 октября. Поставщик ресурса — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — пошёл на крайние меры из-за накопившегося долга. Агрохолдинг задолжал за свет более 50 млн рублей. Период просроченной задолженности составил более двух месяцев.

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