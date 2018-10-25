В Свердловской области приняли комплексную программу развития Сысерти

Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM В Свердловской области утверждена комплексная программа развития Сысертского городского округа на 2018−2023 годы. Соответствующее постановление принято региональным правительством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики губернатора.

Стоимость реализации комплексного плана составит 27 млрд рублей, из них 7,7 млрд рублей будут выделены из региональной и муниципальной казны, а остальные средства предполагается привлечь из внебюджетных источников.

В программу развития входят проекты по развитию социальной инфраструктуры, сферы жилищно-коммунального хозяйства и промышленного потенциала городского округа. В частности предусмотрено развитие градообразующих предприятий в Сысерти, Двуреченске, Большом Истоке и Бобровском, а также создание второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина».

Напомним, что в перечень комплексного развития муниципалитетов Свердловской области, который был утверждён в начале года, помимо Сысерти вошёл Ирбит, программа развития которого на данный момент проходит процедуры согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году финансирование первой очереди «Титановой долины», которая расположена в Верхнесалдинском городском округе, предложено увеличить на 350 млн рублей.

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