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Минэнерго РФ планирует десятикратно нарастить перевозки по Севморпути

Экономика

Порядка 50 млн тонн из предполагаемых объемов будет приходиться на сжиженный природный газ (СПГ) и конденсат

Минэнерго РФ планирует десятикратно нарастить перевозки по Севморпути
Иван Шилов © ИА REGNUM
Северный морской путь

Москва, 25 октября 2018, 14:37 — REGNUM  Почти десятикратно планируется увеличить объем грузоперевозок по Севморпути. Об этом на заседании правительства России заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По словам главы ведомства, объем грузоперевозок по Севморпути может возрасти до 80 млн тонн в год, в то время как на сегодняшний день этот показатель не превышает от шести до девяти миллионов тонн. Новак подчеркнул, что порядка 50 млн тонн из предполагаемых объемов будет приходиться на сжиженный природный газ (СПГ) и конденсат.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Санкт-Петербург прибыло судно-контейнеровоз Venta Maersk. Судно стало первым контейнеровозом международной компании Maersk, прошедшим по Севморпути.

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