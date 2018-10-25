ЦБ не отреагировал на предложения «Югры» о возврате средств вкладчикам

Москва, , 14:36 — REGNUM «— Где взять такие деньги для выплаты вкладчикам? Какие есть варианты?

— Я не знаю, где будут искать дополнительно государственные деньги. Но мы неоднократно предлагали Центральному банку и предоставляли планы по восстановлению финансового состояния банка. Порядка трех или четырех вариантов было предоставлено Центральному банку в течение года с момента ввода временной администрации. По этому плану должны были быть возвращены все деньги, потраченные государством, и также были бы возвращены деньги так называемым «превышенцам», то есть тем, у кого вклады превышают 1,4 млн руб. — это порядка 16 млрд руб. То есть никаких дополнительных средств государству тратить не нужно. Это все звучало в наших планах по финансовому оздоровлению банка.

— И как ситуация будет развиваться дальше?

— Опять-таки, у нас был срок, в течение которого мы равномерно в течение десяти лет планировали возвращать АСВ потраченные деньги, порядка 172 млрд руб. Может быть, сейчас уже эта цифра значительно больше.

— Ваш план был принят?

— Нет, ни разу он не был рассмотрен, каждый раз планы отвергались, причины не названы. Еще раз говорю, что мы всегда настаивали на том, что дополнительных денежных вливаний от государства не требуется. Предполагалось, что акционер собственными средствами в течение указанного срока стабилизирует банк и вернет средства бюджету.

— Один из вариантов возвращения денег вкладчикам — это механизм, который работал с валютными ипотечниками. Но общий объем той программы составил 6,5 млрд руб. Все-таки 16 млрд руб. — это серьезная сумма. Удастся вернуть вклады всем, кто их ожидает?

— Согласно нашим планам финансового оздоровления, да. Что будет предложено создаваемой комиссией, я не знаю. То есть будет, видимо, дополнительно потрачена часть бюджетных средств.

Валерий Гартунг, депутат Госдумы:

«Государство будет помогать только тем, кто попал в чрезвычайно трудную жизненную ситуацию. Например, потерял последнее, единственное жилье, или у гражданина есть социальные показания, например, это многодетная семья. Так, ко мне обращались семьи, которые получали субсидии на получение жилья, они продали последнюю свою недвижимость, положили деньги в банк и должны были приобрести квартиру. И вот эти деньги пропали, они вообще без всего остались, без средств к существованию. Механизм уже работал, когда мы решали проблему валютных ипотечных заемщиков. Когда в декабре 2014 года резко подскочил курс доллара, многие валютные ипотечные заемщики попали в труднейшую ситуацию и стали просто терять жилье. И тогда была создана комиссия, которая рассматривала каждую индивидуальную ситуацию и принимала решение о выделении от государства какой-то суммы. При этом банк обязывали тоже пойти навстречу. Таким образом выходили на посильный платеж. Вот примерно такой же аналогичный механизм мы и предложили правительству для решения проблемы вкладчиков «Югры».

— А идею государственной помощи вы как оцениваете?

— Скажем так, я оцениваю положительно создание комиссии по изучению этой ситуации и помощь «превышенцам». Но, еще раз говорю, что мы против дополнительных вливаний бюджетных средств. Зачем? То есть мы не создали эту ситуацию, она была искусственно создана, мы в нее вошли, и, тем не менее, мы предлагаем план восстановления банка.

Глава Союза вкладчиков России Николай Николаев — о ситуации с банком «Югра»

— Вас не слышат или не хотят услышать? Что будет дальше, какого развития событий вы ожидаете?

— Мы не знаем, мы продолжаем суды с Центральным банком, надеемся все-таки на положительный исход в этих судах. То есть нас суды почему-то тоже не услышали. Мы довольно-таки аргументировано предоставляли свои факты, документы, но почему-то суды всех инстанций не рассмотрели даже наши документы. Но мы продолжаем судиться, то есть мы будем отстаивать нашу позицию всеми законными способами.

— Официальный ответ от Центробанка вы получили?

— Нет».