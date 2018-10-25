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Расходы бюджета вырастут на 212 млрд рублей — Медведев

Экономика

Это стало возможным с роста доходов, не связанных с нефтью и газом

Москва, 25 октября 2018, 14:38 — REGNUM  Расходы бюджета будут увеличены на 212 млрд рублей, заявил 25 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он пояснил, что такая возможность появилась в связи с доходов бюджета, не связанных с нефтью и газом.

«В номинальном выражении они будут повышены на 212 млрд рублей», — сообщил глава правительства.

Медведев рассказал, на что именно будут потрачены средства:

«В сфере здравоохранения расходы на приобретение медицинского оборудования. Мы также увеличим расходы на образование, на развитие промышленности, транспортной системы, науки и технологии и целый ряд других направлений».

Премьер-министр добавил, что эти возможности, «конечно, позитивные вещи».

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается увеличение поступлений в бюджет РФ по итогам года на 1,9 трлн рублей.

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Федеральный бюджет 2018-2020 гг
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